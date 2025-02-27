Белоруска – кандидатка на звание «Человек года» года в Польше

Белоруска – кандидатка на звание «Человек года» года в Польше1
- 27.02.2025, 14:14
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За нее можно проголосовать.
В Польше завершается голосование на плебисците, в котором выбирают «Человека года». Среди номинантов на это звание в номинации культура есть и белоруска – Ольга Пашкович, сообщает «Белсат».
Белоруска номинирована за самую большую коллекцию этнических кукол (более 100 белорусских, польских, украинских и российских кукол) собственного авторства, а также за проведение мастер-классов арт-терапии и этнографии как для эмигрантов, так и для поляков.
«Еще в Беларуси я увлеклась куклами-мотанками. В процессе написания диссертации о туризме в Беларуси изучала белорусские традиции и ремесла. Я собрала огромное количество материала на эту тему. Приехав в Польшу три года назад, решила визуализировать все собранные ранее материалы о куклах. Так появилась моя коллекция, насчитывающая уже почти 100 экземпляров. Эта коллекция была выставлена в прошлом году. За год коллекция увеличилась на четверть. Я планирую организовать выставку с более глобальным охватом. В моей коллекции также представлены современные куклы-мотанки, созданные на основе современных мотивов и потребностей», – говорит Ольга Пашкович.
На ее мастер-классах для детей и взрослых люди изучают также культуру, традиции и обряды, связанные с этими куклами.
«Куклы – это не просто игра, это история нации, ее лицо. На примере кукол я показываю, чем они отличаются и что объединяет славянские народы. Я считаю это очень важным для сохранения национальной культуры», – отмечает номинантка.
Проголосовать за белоруску можно по ссылке.