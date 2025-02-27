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«За вечер проданы: Мурманск, Якутия, Тыва»

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  • 27.02.2025, 14:35
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«За вечер проданы: Мурманск, Якутия, Тыва»

Z-сообщество обрушилось с критикой на Кремль.

Последние заявления Путина – о возможности совместной с США добычи редкоземельных металлов и алюминия, а также о сокращении военных бюджетов вызвали бурную реакцию в Z-сообществе. Ее диапазон – от открытой критики президента до надежды на то, что это очередной «хитрый план». При этом большинство авторов Путина напрямую не упоминают, пишет «Можем объяснить».

Интуиция подскажет: «За вечер проданы: Мурманск, Красноярский край, Кавказ, Дальний Восток, Иркутская область, Якутия, Тыва. <...> Это же прямая копирка с Зеленского, не? Просто две колонии предлагают ресурсы метрополии за «честное посредничество». Я много раз писал об «ублюдочном итоге» войны, но чтобы так, до этого даже Бульба не догадался бы».

Alex Parker Returns: «Поплыл дедушка. Россия готова предложить США больше редкоземельных ресурсов чем Украина. <...> Бульдозер американской политики, конечно, на омежек действует как удав. И почему я не удивлен».

Два майора: «Профукали момент, когда злобное стремление чертовых пендосов украсть природные богатства России снова стало перспективой взаимовыгодного сотрудничества с американскими партнерами».

Romanov Лайт: «Специальная редкоземельная операция».

«Полковник Квачков и товарищи» «Иными словами, хозяин, посмотри на нас, у нас и помада лучше и прическа пышнее».

Пора домой»: «А в чистом поле система Град, за нами Путин и Дональд Трамп».

Герман Садулаев: «Что это было сейчас? Путин предложил Америке "совместно разрабатывать" редкоземельные материалы на территории России. С какими чувствами уходят сегодня на БЗ наши солдаты?».

Не удержался от критики даже высокопоставленный чиновник — полпред Путина на Урале, ветеран войны Артем Жога: он призвал беречь редкоземельные металлы, поскольку «эти ресурсы составляют стратегический запас».

Телепропагандисты не получали из Кремля методичек по освещению потепления между РФ и США, пишет Верстка. В последних эфирах «Вестей недели» Киселев открыто торжествовал, гости шоу «Время покажет» высказывались чуть более аккуратно.

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