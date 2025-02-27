Житель Глусского района получил огнестрельное ранение в голову и выжил 1 27.02.2025, 14:48

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Судебные эксперты раскрыли подробности.

В Глусском районе 53-летний сельчанин получил огнестрельное ранение головы и выжил. Подробности сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года в одной из деревень Глусского района. Сельчанка, придя вечером домой, обнаружила мужчину лежащим во дворе на диване — поскольку он злоупотреблял спиртным, женщина предположила, что он пьяный «просто спит, и не стала беспокоиться».

Однако утром обратила внимание на хрипы и кровь в области головы партнера и вызвала скорую помощь. В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу. Медики обнаружили у пациента открытое проникающее ранение головы и инородное тело в теменной области мозга.

Пациента перевели в Минск. Столичные хирурги извлекли из его головы инородный металлический предмет массой 2,5 грамма.

Эксперты провели баллистическую экспертизу, которая установила, что из головы мужчины достали «пулю малокалиберного патрона, предназначенную для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия».

«Согласно выводам эксперта, представленная пуля стреляна из самодельного огнестрельного оружия», — заключили в ГКСЭ.

Эксперты пришли к мнению, что пулевое огнестрельное ранение головы мужчина получил «в результате однократного выстрела из огнестрельного оружия в срок до двух суток ко времени госпитализации».

Приятель потерпевшего рассказал, что во время застолья тот стал демонстрировать ему свое самодельное огнестрельное оружие.

«Поняв, что выстрелом хозяину причинена травма головы, приятель разломал оружие лопатой и выбросил в искусственный водоем, о случившемся не сообщил ни в милицию, ни в скорую», — отметили в ГКСЭ.

Следователи нашли фрагменты оружия и отправили их на экспертизу. Специалисты выяснили, что «обнаруженный в водоеме металлический предмет цилиндрической формы изготовлен самодельным способом и является ручным короткоствольным гладкоствольным огнестрельным оружием, пригодным для производства выстрелов».

«В ходе расследования уголовного дела следователями установлено, что роковой выстрел в голову случайно произвел сам пострадавший, а его приятель, разломавший и выбросивший «самоделку», обвиняется в незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия», — рассказали в ГКСЭ.

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