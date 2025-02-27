Bloomberg: ЕС выделит на военные расходы сотни миллиардов евро 1 27.02.2025, 14:51

Это крупнейшая инициатива в сфере безопасности со времен Холодной войны.

Европейский Союз рассчитывает выделить сотни миллиардов евро на дополнительное финансирование обороны. Это произойдет в рамках крупнейшей в регионе инициативы в сфере безопасности со времен Холодной войны.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, эти цифры включают изменения в фискальных правилах для высвобождения национальных ресурсов, потенциальное совместное финансирование и перенаправление существующих средств. Отдельно от инициатив ЕС Германия стремится ускорить финансирование оборонного фонда за счет долга в размере до 200 млрд евро.

«В этот момент, который случается раз в поколение, нам нужны настрой на срочную необходимость и стратегический план по перевооружению Европы», - заявила после поездки в Украину президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Новая архитектура безопасности начнет формироваться на чрезвычайном совещании лидеров 6 марта. Затем 19 марта комиссар по обороне Андрюс Кубилюс и главный дипломат Кая Каллас должны представить новую стратегию оборонной промышленности.

План ЕС

План обороны фон дер Ляйен будет состоять из трех элементов. Все они сложны, и неясно, в какой степени они будут реализованы, заявили источники агентства.

Первая инициатива призвана позволить государствам-членам увеличить расходы за счет смягчения фискальных правил. По словам некоторых чиновников, это может помочь мобилизовать не менее 160 млрд евро.

Переговоры сосредоточены на исключении расходов на оборону из расчетов дефицита, и они могут составить от 1% до 2% от национального ВВП за два-четыре года. Необходимо уладить детали, включая то, что считается расходами на оборону, как долго будет действовать эта оговорка и будет ли достижение целевого показателя НАТО в 2% фактором.

Вторая часть состоит в обеспечении расходов на уровне ЕС с помощью нового совместного инструмента. Эти деньги в основном будут использоваться для инвестирования в общие проекты в таких областях, как противовоздушная оборона, возможности дальнего удара, ракеты, беспилотники и искусственный интеллект военного уровня.

Некоторые высокопоставленные должностные лица ЕС и государства-члены призывают к возможности совместного заимствования, однако эта идея всегда вызывает споры и раскалывает блок.

Третья часть состоит в ослаблении инвестиционных ограничений для Европейского инвестиционного банка. В настоящее время ему разрешено инвестировать только в товары двойного назначения. Изменение также откроет путь для дополнительного финансирования со стороны частных банков.

Дополнительные источники

По словам источников, помимо этих трех компонентов фон дер Ляйен в ходе закрытых обсуждений выдвинула идею о возможном повторном использовании неизрасходованных средств ЕС, включая средства, собранные на восстановление после пандемии COVID.

По данным комиссии, из 392 млрд евро так называемых фондов сплочения было выплачено только 6,4%. Это один из крупнейших фондов денег ЕС, и хотя эти деньги могут финансировать некоторые оборонные проекты, если они способствуют региональному развитию, критерии могут быть расширены.

Кроме того, есть 93 млрд евро невостребованных дешевых кредитов из фонда восстановления после пандемии, которые, по словам чиновников ЕС, могут быть использованы для обороны. Часть заявленных средств также может быть перераспределена, но время поджимает, поскольку крайний срок расходования средств на восстановление - август 2026 года.

Другая идея, которая была высказана, - это задействовать Европейский стабилизационный механизм - фонд спасения еврозоны в размере 500 млрд евро. Но этот вариант остается сложным, поскольку он исключит страны, не входящие зону евро, такие как Польша, и будет закрыт для союзных стран, не входящих в ЕС.

Учитывая сложность, связанную с любыми решениями ЕС, страны, включая Польшу, предложили сотрудничать за пределами блока через специальный фонд или банк. «Коалиция желающих» могла бы действовать быстрее и могла бы быть открыта для стран, не входящих в ЕС, таких как Великобритания и Норвегия, заявили источники агентства.

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