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«ВСУ поставили Россию в патовую ситуацию»

  • 27.02.2025, 14:52
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«ВСУ поставили Россию в патовую ситуацию»

2024-й год максимально истощил оккупационные войска.

Силы обороны Украины продолжают успешное контрнаступление на Восточном направлении. У ВСУ появились небольшие локальные успехи на Торецком и Покровском направлениях. С чем они связаны? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Да, действительно, сейчас мы наблюдаем процесс локальных контратак, который приобрел системный характер. Это началось еще с начала года, сначала это было Кураховское направление, район Андреевки, Шевченко. Были контратакующие действия в районе Зеленовки, которые значительно затормозили продвижение российских войск на Кураховском направлении вдоль трассы Н-15. Затем системные контратаки стали проходить на Покровском направлении. Опять-таки, они сосредоточились вокруг логистических артерий, трасса 0504. В частности, в районе Воздвиженки российские войска были отброшены.

Сейчас в районе Песчаного и по трассе 0406 российские войска также были отброшены с позиций. Что касается Торецка, то, несмотря на заявление Минобороны Российской Федерации три недели назад о полном контроле над городом, северная часть Торецка продолжает оставаться под контролем украинских сил обороны. В настоящее время там также ведутся системные контратаки, российские войска были вынуждены отойти с ряда кварталов и улиц ближе к центральной части города.

С чем это связано? Это является ярким маркером, я бы даже сказал, лакмусовой бумажкой того, что российские войска истощены. На протяжении 2024-го года, даже начиная с октября 2023 года, шло их так называемое бесконечное наступление на Авдеевском направлении, которое потянуло все остальные направления.

Но бесконечно наступать невозможно, в 2024-м году российские войска понесли самые тяжелые потери в своей истории, они сейчас максимально истощены. По людскому ресурсу — да, они как-то компенсируют потери в ноль, но эти потери огромны, особенно если сравнить с захваченными территориями. Но российская армия также максимально истощена по технике. Штатной комплектации практически ни у одного подразделения нет. Они пытаются заменить технику гражданским автотранспортом, а иногда для логистики вообще используют гужевой транспорт — животных, ослов, коней для перевозки грузов. То есть серьезнейшие проблемы у них с этим.

Все это комплексно показывает, что 2024-й год максимально истощил российские войска. Они сейчас не могут сдерживать наши контратакующие действия. Тут важно понимать разницу: это не контрнаступление, а именно контратаки. Не справляясь с ними, они таким образом демонстрируют уровень своего истощения.

Думаю, при такой интенсивности боевых действий в какой-то момент они утратят способность продолжать общевойсковые наступательные действия и перейдут к обороне. Но тут возникает вопрос: смогут ли они удержать эту оборону, учитывая, что уже сейчас не могут удерживать при минимальных контратаках те позиции, которые захватили, казалось бы, недавно.

— Повлияют ли как-то успехи ВСУ на переговорный процесс?

— Это значительно подкашивает позицию России, которая и так сейчас вообще невыгодная. В первую очередь, Курская область — это ее ахиллесова пята. Если говорить о зоне боевых действий в Украине, то Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и президенту Украины прекрасно известна ситуация с возможностями российских войск.

Есть только вопрос, доносит ли разведка США достоверную информацию до Дональда Трампа, а также как он ее расценивает, как он ей пользуется. Одно дело, когда тебе приносят информацию в папке, и ты ее оцениваешь сам, совсем другое — когда происходит наглядное событие, например, освобождение какой-то территории, и оно выходит в системность.

Если российские войска не смогут в ближайшей перспективе удерживать захваченные территории и будут вынуждены отступать, это станет серьезным ударом по ультимативной позиции России. Несмотря на всю патовость ситуации, Россия каким-то чудом продолжает считать себя стороной, которая может ставить ультиматумы.

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