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«Не снимут, а ужесточат»: Греф призвал не ждать смягчения санкций при Трампе

  • 27.02.2025, 15:08
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«Не снимут, а ужесточат»: Греф призвал не ждать смягчения санкций при Трампе
Герман Греф

Глава Сбербанка озвучил мрачный для РФ сценарий.

Россия вряд ли освободится от санкций, несмотря на возобновление контактов между Москвой и Вашингтоном при президенте США Дональде Трампе, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы исходим из сценария, что никакие санкции не снимут. Более того, мы исходим из ситуации, что санкции ужесточат», — сказал он в ходе звонка с инвесторами (цитата по РБК).

Греф отметил, что, если ограничения все же снимут, то это улучшит экономическую ситуацию во всех сферах. В частности, изменятся дисконты на нефть, начнется приток иностранного капитала, упадут транзакционные издержки, произойдет упрощение расчетов. По его словам, такой вариант также прорабатывается, ведь «все может быть». После вторжения России в Украину Сбербанк отключили от системы SWIFT. Евросоюз и Швейцария ввели против него блокирующие санкции, Великобритания заморозила активы, а США внесли в черный список SDN. Снятие санкций и возвращение западных компаний стали обсуждать после звонка Трампа президенту России Владимиру Путину и первых с начала войны в Украине переговоров Москвы и Вашингтона. Однако американский лидер заявил, что США не станут смягчать ограничения в процессе урегулирования — данный вопрос будет обсуждаться только тогда, когда в Украине наступит мир и будет подписано соответствующее соглашение.

В третью годовщину вторжения США не стали вводить новые санкции против России, в отличие ЕС и Великобритании. При этом европейские власти продолжают работу по ужесточению действующих мер, о чем они заявляли еще до утверждения последнего, 16-го пакета ограничений.

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