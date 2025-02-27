Что будет с организмом, если есть апельсины каждый день
- 27.02.2025, 14:59
Следует придерживаться некоторых правил.
Регулярное употребление апельсинов может помочь укрепить кости и предотвратить развитие остеопороза.
Есть апельсины каждый день можно, но следует придерживаться некоторых правил. Никогда не употребляйте цитрусовые на голодный желудок и ночью. Это очень негативно влияет на микрофлору кишечника, пишет ТСН .
Сколько апельсинов можно есть в день
Рекомендуется есть не более двух-трех апельсинов в день во избежание превышения допустимой нормы сахаров и кислот. При наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта (например, язвы, гастрита, панкреатита) добавление апельсинов в рацион возможно только после консультации с гастроэнтерологом.
Чем полезен апельсин
Апельсины содержат витамины, минералы, клетчатку, флавоноиды, каротиноиды, что делает цитрусовый фрукт полезным дополнением рациона.
Один апельсин покрывает 80% дневной потребности организма в витамине С, который не только повышает иммунитет – снижает воспалительные процессы и даже помогает похудеть, поскольку помогает организму использовать свой жир в качестве энергии во время занятия физическими упражнениями. Витамин C позволяет снять усталость и действует как антиоксидант.
Польза апельсинов для организма:
защита клеток от повреждений
усиление выработки коллагена (белка, который влияет на текстуру кожи и участвует в заживлении ран)
ускорение усвоения железа (помогает предотвратить и бороться с анемией)
повышение иммунитета
замедление прогрессирования возрастной макулярной дегенерации
борьба со свободными радикалами (могут вызвать рак)
укрепление костей
поддержка здоровья кишечника
нормализация пищеварения
снижение артериального давления