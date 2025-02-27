Что будет с организмом, если есть апельсины каждый день 27.02.2025, 14:59

Следует придерживаться некоторых правил.

Регулярное употребление апельсинов может помочь укрепить кости и предотвратить развитие остеопороза.

Есть апельсины каждый день можно, но следует придерживаться некоторых правил. Никогда не употребляйте цитрусовые на голодный желудок и ночью. Это очень негативно влияет на микрофлору кишечника, пишет ТСН .

Сколько апельсинов можно есть в день

Рекомендуется есть не более двух-трех апельсинов в день во избежание превышения допустимой нормы сахаров и кислот. При наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта (например, язвы, гастрита, панкреатита) добавление апельсинов в рацион возможно только после консультации с гастроэнтерологом.

Чем полезен апельсин

Апельсины содержат витамины, минералы, клетчатку, флавоноиды, каротиноиды, что делает цитрусовый фрукт полезным дополнением рациона.

Один апельсин покрывает 80% дневной потребности организма в витамине С, который не только повышает иммунитет – снижает воспалительные процессы и даже помогает похудеть, поскольку помогает организму использовать свой жир в качестве энергии во время занятия физическими упражнениями. Витамин C позволяет снять усталость и действует как антиоксидант.

Польза апельсинов для организма:

защита клеток от повреждений

усиление выработки коллагена (белка, который влияет на текстуру кожи и участвует в заживлении ран)

ускорение усвоения железа (помогает предотвратить и бороться с анемией)

повышение иммунитета

замедление прогрессирования возрастной макулярной дегенерации

борьба со свободными радикалами (могут вызвать рак)

укрепление костей

поддержка здоровья кишечника

нормализация пищеварения

снижение артериального давления

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