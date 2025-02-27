Туск ответил на заявление Трампа о ЕС 27.02.2025, 15:21

1,128

Дональд Туск

Президент США угрожает Европе «тарифной войной».

Премьер-министр Польши Дональд Туск возразил президенту США Дональду Трампу и заверил, что целью Брюсселя не является обмануть Соединенные Штаты.

Об этом он написал в X (Twitter).

Премьер Польши, которая в этом полугодии председательствует в Совете ЕС, выступил после того, как Дональд Трамп пообещал ввести 25-процентные пошлины на товары из Евросоюза.

«ЕС был создан не для того, чтобы кого-то обмануть. Совсем наоборот. Он был создан, чтобы поддерживать мир, строить уважение между нашими народами, создавать свободную и честную торговлю и укреплять нашу трансатлантическую дружбу. Вот так просто», – написал Туск.

The EU wasn’t formed to screw anyone. Quite the opposite. It was formed to maintain peace, to build respect among our nations, to create free and fair trade, and to strengthen our transatlantic friendship. As simple as that. 🇪🇺🇺🇸 — Donald Tusk (@donaldtusk) February 27, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com