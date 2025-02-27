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Туск ответил на заявление Трампа о ЕС

  • 27.02.2025, 15:21
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Туск ответил на заявление Трампа о ЕС
Дональд Туск

Президент США угрожает Европе «тарифной войной».

Премьер-министр Польши Дональд Туск возразил президенту США Дональду Трампу и заверил, что целью Брюсселя не является обмануть Соединенные Штаты.

Об этом он написал в X (Twitter).

Премьер Польши, которая в этом полугодии председательствует в Совете ЕС, выступил после того, как Дональд Трамп пообещал ввести 25-процентные пошлины на товары из Евросоюза.

«ЕС был создан не для того, чтобы кого-то обмануть. Совсем наоборот. Он был создан, чтобы поддерживать мир, строить уважение между нашими народами, создавать свободную и честную торговлю и укреплять нашу трансатлантическую дружбу. Вот так просто», – написал Туск.

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