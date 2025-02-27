Экономист: В Беларуси назревает взрыв пенсионных проблем 27.02.2025, 15:31

Фото: bymedia

Однажды «ком» станет критическим.

Пенсионная система Беларуси близка к кризису — финансирование выплат становится все более проблематичным. Однако власти вместо того, чтобы изменить ее глобально, латают дыры. В результате есть риск, что ситуация ухудшится настолько, что либо пенсии сильно упадут, либо отчисления на них придется сильно повышать. Об этом пишет академический директор BEROC Лев Львовский в аналитическом материале «Экспертный взгляд».

Заплатки для проблем с пенсиями

Проблемы белорусской пенсионной системы продолжают накапливаться, и без полноценной реформы кризис неизбежен, считает Лев Львовский. С каждым годом людей на заслуженном отдыхе становится больше, а работающих — меньше. Сейчас на 10 занятых в экономике приходится 4 пенсионера. Это значит, что за счет отчислений десяти зарплат формируются четыре выплаты тем, кто уже не трудится. Через 25 лет столько же человек будут обеспечивать выплатами уже шестерых. Значит, гарантировать приемлемый уровень пенсий будет сложнее, чем сегодня. Если же продолжится эмиграция трудоспособного населения, то ситуация может быть и более сложной.

«Вместе с тем правительство вместо признания проблемы и принятия решений для ее преодоления демонстрирует оптимистичный настрой, уверяя, что все хорошо, и даже рассказывая о наличии профицита в бюджете ФСЗН», — пишет экономист. Однако цифры, по его мнению, говорят сами за себя: масштабы проблемы оцениваются в миллиарды долларов и могут достигать 10% ВВП. Что делает пенсионный вопрос «одной из ключевых угроз для экономики».

Власти предпринимают мелкие шаги, которые не способны спасти систему. Например, недавно отменили вычеты из выплат для тех, кто на заслуженном отдыхе продолжает трудиться. А ранее ввели добровольное пенсионное страхование. Но пока в нем участвуют около 45 тыс. человек, а деньги инвестируются по непрозрачным схемам, что не добавляет этому инструменту доверия, отмечает эксперт.

Точечные решения, которые способны уменьшить масштаб проблемы

Среди мер, которые можно отнести к более-менее действенным, аналитик называет повышение возраста выхода на отдых для женщин (этот шаг в 2020 году лоббировало Минтруда). Аналитик признает, что это решение также не спасет систему от кризиса. Но считает его необходимым, так как нет причин, чтобы женщины выходили на пенсию раньше мужчин, учитывая, что в среднем они живут примерно на 10 лет дольше.

«Почему власти еще этого не сделали? Скорее всего, причины политические: такая мера, вероятно, привела бы к недовольству более половины населения Беларуси — женщин. С другой стороны, первое повышение пенсионного возраста прошло довольно спокойно, а сейчас со всей силовой системой это точно не вызвало бы заметного недовольства», — пишет Лев Львовский.

Есть и другие способы смягчить кризис: например, сокращение отпуска по уходу за ребенком на один год для более быстрого возвращения женщин на работу (с созданием инфраструктуры типа яслей для детей). А также устранение барьеров для людей с инвалидностью на рынке труда и других групп, которые по каким-то причинам дискриминируются и не могут полноценно трудиться. Но это лишь отсрочка проблемы, а не ее решение.

Без полноценной реформы не обойтись

Решить усиливающиеся проблемы можно полноценной реформой, считает аналитик. А именно — через переход к смешанной пенсионной системе, где выплаты формируются не только за счет работающих, но и из личных накоплений.

Однако тут масса сложностей. Первая — это то, что такой переход стоит очень дорого. Скорее всего, на него потребовался бы крупный кредит на 50−60 лет. Но взять его негде: западные инвесторы Беларуси не доверяют, а Россия тоже вряд ли поможет.

Вторая проблема заключается в том, что создание нового механизма отчислений требует устойчивости системы, в том числе преемственности власти, надежных структур, причастных к сбережению и инвестированию пенсионных фондов. В Беларуси этого нет.

К тому же население слабо верит в долгосрочные обещания государства. А при новой системе людям предложат отказаться от части доходов сегодня ради выплат через 30−40 лет.

В результате экономист пришел к выводу, что нынешняя власть принимает решения, которые помогают залатать дыры здесь и сейчас, не заботясь о будущем системы.

«Между тем Беларусь стоит перед выбором: либо постепенно приближаться к внедрению смешанной пенсионной системы, реализуя указанные выше шаги, либо продолжать игнорировать проблему, пока она не перерастет в полноценный кризис. Выбор в пользу второго варианта будет означать, что однажды ком накопившихся проблем станет критическим. Тогда придется либо резко увеличивать страховые взносы, либо примерно в полтора раза сокращать размер выплачиваемых пенсий», — заключает Лев Львовский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com