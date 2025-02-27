Что день грядущий нам готовит

Что день грядущий нам готовит2
- Григорий Амнуэль
- 27.02.2025, 15:37
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Путинский режим должен капитулировать по примеру 1945 года.
Контекст Мюнхенской конференции и тем более начавшиеся после нее волны дипломатических переговоров и заявлений от Парижа до Эль-Рияда заставляют задуматься о перспективах происходящего.
Однако расплескиваться по всем темам думаю лишнее. Остановлюсь на том, что ждет Европу, мир, и конечно Россию и ее граждан. Всех, и тех кто зарабатывает и поддерживает войну, и тех кто считает что «не все так однозначно», и тех кто пытается этому противостоять как внутри, так и в вынужденной эмиграции.
Для начала нужно определится с тем, что из себя представляет РФ как государство. С моей точки зрения империю! Единственное и существенное отличие, что она не фамильная наследственная, а силовая организационная. В какой-то степени, это новый виток развития по сравнению с СССР, где была партийная коммунистическая империя.
Чем является война для такой империи как РФ? Практически всем!
– На войне зарабатывают. Все силовики, все работающие в военно-промышленном комплексе, в смежных отраслях.
– Война является единственным в стране всем доступным социальным лифтом. Большинство назначений на крупные административные посты за последние два года происходят с учетом заслуг на текущей войне. Бурное капитальное строительство процветает на деньгах заработанных на войне.
– Война является основным донором для всех деятелей СМИ и культуры считавших для себя возможным не уехать из страны. Первые впрямую за нее агитируют и на ней паразитируют. Вторые оказались активно востребованы при отсутствии более именитых или равных соперников, приезжавших ранее на гастроли из-за рубежа, занимавших своими выставками галереи.
Остановился на этом, хотя можно более подробно разобрать и другие слои и профессии. Объяснять, что для номенклатуры и чиновничества, если хотите и для коррупционеров, война тоже почти незаменимый кладезь власти и денег – думаю, нет нужды. На этом фоне какую победу может принять общество? Только ту, которая будет представлена как абсолютная.
А это значит:
– Военный триумф, который всегда приводит к опьянению от успеха!
– Расширение территории за счет как впрямую оккупированных, так и за счет тех, в которых на волне победы правдами и неправдами, демократическим или недемократическим путем удастся установить режимы контролируемые из Кремля. Смотри опыт после 1945 года! Уже сейчас вспоминаются успешные и пока неуспешные попытки вмешиваться в демократические выборные процессы в Черногории, Румынии, Литве, Латвии, Германии, Франции, Италии, Грузии, Молдове, и конечно в Украине. Это только в Европе, а ведь есть подобные вмешательства и на других континентах, о чем не стоит забывать.
Касательно военной промышленности. Мы свидетели того, с чем столкнулась Западная Цивилизация поверившая что в 1991 году она выиграла «холодную войну». Помнят об этом своем опыте и в РФ. Конверсию, т.е. переход на мирные рельсы не примут. Руководство силовыми органами – а они, что добровольно отдадут все рычаги управления? Напомню, в реалиях именно они полностью контролируют власть в стране. Даже труженики или деятели науки работающее на этой оборонной ниве с радостью мира не примут, так как это неминуемо ударит по их социальному и материальному статусу.
В случае смерти Путина, почти наверняка страну и мир ждет процесс напоминающий скорее 1924 год, а не 1953! Правителя объявят великим, а, может быть, благодаря послушной РПЦ, и Святым! Система управления может быть частично в мелочах преобразована, но магистральный путь останется прежним. Повсеместная фальсификация истории и агрессивная пропаганда продолжит играть огромную роль. «Величие России» как фундаментальный камень останется незыблемым и будет продолжать угрожать миру своей экспансией.
Раздробленность российской эмиграции, как и после 1917 года не позволяет консолидироваться против общего врага, а страх и финансовая зависимость, воспитанная поколениями, лишает возможности смотреть в будущее с надеждой на скорые изменения, даже в случае прекращения войны. Поэтому оно, в лучшем случае, будет временным.
Противостоять такому развитию событий можно и нужно только консолидацией как минимум всех приграничных стран в единую военную и экономическую силу, не принимающих такое развитие ситуации. Объединившихся с патриотами Украины для достижения безоговорочной капитуляции агрессивного режима по примеру 1945 года.
Как не тяжело это признавать, но другой альтернативы не просматривается.
Григорий Амнуэль, kasparov.ru