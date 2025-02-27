В Крыму беспилотник атаковал радиолокационную станцию ПВО 27.02.2025, 16:00

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Удар был нанесен в районе мыса Тарханкут.

Во временно оккупированном Крыму, вчера, 26 февраля, беспилотник повредил радиолокационную станцию противовоздушной обороны (ПВО) россиян.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Во время атаки дрон попал по территории мобильного пункта 31-й дивизии ПВО Вооруженных сил Российской Федерации (РФ) возле села Оленевка в районе мыса Тарханкут.

«В результате этого повреждения получила мобильная радиолокационная станция. Пострадавших нет», — пишет Astra.

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