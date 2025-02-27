закрыть
27 февраля 2025, четверг, 17:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Крыму беспилотник атаковал радиолокационную станцию ПВО

  • 27.02.2025, 16:00
  • 1,304
В Крыму беспилотник атаковал радиолокационную станцию ПВО

Удар был нанесен в районе мыса Тарханкут.

Во временно оккупированном Крыму, вчера, 26 февраля, беспилотник повредил радиолокационную станцию противовоздушной обороны (ПВО) россиян.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Во время атаки дрон попал по территории мобильного пункта 31-й дивизии ПВО Вооруженных сил Российской Федерации (РФ) возле села Оленевка в районе мыса Тарханкут.

«В результате этого повреждения получила мобильная радиолокационная станция. Пострадавших нет», — пишет Astra.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина
Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип
«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук