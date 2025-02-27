Водитель смог оспорить «письмо счастья» 27.02.2025, 16:46

Для этого нужны основания и доказательства.

«Письма счастья» (постановления о наложении взыскания за административное правонарушение) столичный водитель ждал еще с начала января, так как заметил вспышки от срабатывания камер. Но решил обжаловать штрафы, когда они придут. И у него это получилось.

— Двигаясь по трассе Минск — Могилёв, «поймал» две камеры. При этом дорожные знаки на протяжении всей трассы были залеплены снегом, и ничего не было видно. Определить скорость либо совершенно невозможно, либо очень сложно, — рассказал автолюбитель журналисту onliner.by.

— На трассе ограничение 120 км/ч, впервые на знаке увидел две цифры — подумал, что 90 км/ч, сбросил скорость и получил фото. Очень удивился. Во второй раз вовсе не было видно, какое ограничение, но поскольку до этого было 120 км/ч, так и продолжал движение.

В конце января пришло постановление о наложении взыскания за административное правонарушение (только одно). Мужчина подал жалобу в районный отдел ГАИ по месту регистрации. Вместе с жалобой забрали и оригинал постановления. Также он передал на диске фото и видео, которые подтверждали, что дорожные знаки были залеплены снегом.

— На днях пришло сообщение о прекращении дела и отмене постановления. Так что всё возможно, — подытожил мужчина.

Этот случай подтверждает, что иногда штраф с камеры фотофиксации можно оспорить. Но для этого нужны основания и доказательства.

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