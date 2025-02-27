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В Стамбуле завершились переговоры между представителями России и США

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  • 27.02.2025, 16:51
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В Стамбуле завершились переговоры между представителями России и США

Они продолжалось более шести часов.

В Турции завершились переговоры между представителями России и США. Они продолжались шесть с половиной часов. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

Встреча состоялась в четверг, 27 февраля, в резиденции генконсула США в Стамбуле. Как писали росСМИ, встреча прошла в закрытом формате. Состав делегаций не разглашался.

Накануне, 26 февраля, глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что представители США и страны-агрессора проведут новые переговоры 27 февраля. Они будут посвящены «устранению препятствий работы дипломатических представительств» США и РФ.

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