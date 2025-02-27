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Найден белок, помогающий не поправляться от жирной пищи

  • 27.02.2025, 16:54
Найден белок, помогающий не поправляться от жирной пищи

Ученые уже провели исследование на мышах.

Ученые из Нантонского университета обнаружили, что мыши, у которых генетически отсутствует белок CD44, сохраняют стройность даже на диете, богатой жирной пищей. Результаты исследования опубликованы в The American Journal of Pathology (AJP).

Ученым давно известно, что трансмембранный белок CD44 играет важную роль в преобразовании внешних стимулов во внутриклеточные сигнальные каскады, регулируя метаболизм. Новое исследование показало, что CD44 способен подавлять адипогенез (образование клеток) в белой жировой ткани, известной как подкожный и висцеральный (располагающийся вокруг внутренних органов) жир.

Исследователи отметили, что, в отличие от агонистов рецепторов GLP-1, которые позволяют худеть, снижая аппетит и нормализуя метаболизм глюкозы, CD44 борется с ожирением «напрямую». По словам ученых, выявление человеческого аналога CD44 и воздействие не него может стать новым эффективным методом лечения ожирения и связанных с ним метаболических нарушений.

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