На востоке Минска слышали два взрыва 4 27.02.2025, 17:17

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Дрожали стены домов.

О взрывах в микрорайонах Озерище и Новая Боровая «Зеркалу» сообщили читатели. Журналисты попытались выяснить, что произошло.

Два сильных взрыва услышали на востоке Минска в микрорайонах Озерище и Новая Боровая. По словам Артура, одного из читателей «Зеркала», первый прозвучал около 15:00, а второй — в 15:15.

Он отмечает, что в Озерищах часто слышны взрывы, доносящиеся с полигона Военной академии, который находится недалеко. Но сегодняшние не были похожи на привычные. Артур сравнивает их силу со взрывом на железнодорожной станции Озерище в октябре 2023 года.

— Тот взрыв я очень хорошо слышал. Сейчас был примерно той же силы: стены в доме ощутимо дрожали, — говорит он.

Слышали взрывы и другие читатели «Зеркала», проживающие в микрорайоне Новая Боровая. По их словам, они не были громкими. Стоит отметить, что Новая Боровая находится за несколько километров от Озерища, районы разделяет шумный проспект Независимости.

Под видом обычного гражданина журналист «Зеркала» позвонил в Первомайский районный отдел по чрезвычайным ситуациям.

— Никаких сообщений о взрывах нам не поступало, поэтому не переживайте, — успокоила дежурная. — Если бы что-то произошло, то вас бы уже оповестили по телевизору и новостям. Все хорошо, не переживайте.

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