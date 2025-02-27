Нападки Трампа на Канаду помогли правящей партии 2 27.02.2025, 17:17

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За шесть недель они преодолели 26-процентное отставание в опросах.

Еще недавно правящая Либеральная партия Канады готовилась к поражению на предстоящих выборах. Однако на фоне угрозы американских тарифов и возможного изменения руководства она стремительно набирает популярность и сравнялась с оппозиционными консерваторами, пишет montreal live.

Исследование Ipsos, опубликованное во вторник, показало, что либералы пользуются поддержкой 38% избирателей, в то время как консерваторы – 36%. За шесть недель либералы преодолели 26-процентное отставание, активно используя рекламу, сравнивающую лидера консерваторов Пьера Пуальевра с Дональдом Трампом.

Либеральная партия, которая 9 марта выберет нового лидера, начала набирать популярность после заявлений президента США о введении тарифов на канадский импорт и его угрозы «присоединить Канаду».

В релизе Ipsos отмечено, что консерваторы сталкиваются с препятствиями, вызванными ростом антитрамповских настроений и ожиданиями смены лидера у либералов.

Другие опросы подтверждают изменение политической обстановки. Согласно исследованию Leger, также опубликованному во вторник, консерваторов поддерживают 38% избирателей, а либералов – 35% (против 43% и 21% в декабре). По данным Ekos, опубликованным в тот же день, либералы опережают консерваторов – 38% против 37%.

Однако даже при текущем уровне поддержки ни одна из партий не сможет получить абсолютное большинство в 343-местной Палате общин. Это означает необходимость создания правительства меньшинства, которое, как правило, нестабильно и редко существует более двух лет.

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