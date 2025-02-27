закрыть
27 февраля 2025, четверг, 18:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нападки Трампа на Канаду помогли правящей партии

2
  • 27.02.2025, 17:17
  • 3,410
Нападки Трампа на Канаду помогли правящей партии

За шесть недель они преодолели 26-процентное отставание в опросах.

Еще недавно правящая Либеральная партия Канады готовилась к поражению на предстоящих выборах. Однако на фоне угрозы американских тарифов и возможного изменения руководства она стремительно набирает популярность и сравнялась с оппозиционными консерваторами, пишет montreal live.

Исследование Ipsos, опубликованное во вторник, показало, что либералы пользуются поддержкой 38% избирателей, в то время как консерваторы – 36%. За шесть недель либералы преодолели 26-процентное отставание, активно используя рекламу, сравнивающую лидера консерваторов Пьера Пуальевра с Дональдом Трампом.  

Либеральная партия, которая 9 марта выберет нового лидера, начала набирать популярность после заявлений президента США о введении тарифов на канадский импорт и его угрозы «присоединить Канаду».

В релизе Ipsos отмечено, что консерваторы сталкиваются с препятствиями, вызванными ростом антитрамповских настроений и ожиданиями смены лидера у либералов.  

Другие опросы подтверждают изменение политической обстановки. Согласно исследованию Leger, также опубликованному во вторник, консерваторов поддерживают 38% избирателей, а либералов – 35% (против 43% и 21% в декабре). По данным Ekos, опубликованным в тот же день, либералы опережают консерваторов – 38% против 37%.  

Однако даже при текущем уровне поддержки ни одна из партий не сможет получить абсолютное большинство в 343-местной Палате общин. Это означает необходимость создания правительства меньшинства, которое, как правило, нестабильно и редко существует более двух лет.  

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина
Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип
«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук