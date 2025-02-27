В последний день зимы в Беларуси пойдет снег 27.02.2025, 17:22

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Возможен слабый гололед.

В пятницу, 28 февраля, в последний день зимы в Беларуси ожидаются дожди и мокрый снег. Синоптики их прогнозируют преимущественно по западной половине страны. Ночью и утром на северо-западе возможен слабый гололед, а на отдельных участках дорог — гололедица.

В ночные часы температура воздуха составит от -8 градусов на востоке до +3 на западе (в Минске — от -1 до -3), в дневные часы — 1-7 тепла (в столице — от +3 до +5).

В субботу, 1 марта, осадки (мокрый снег и дождь) ожидаются почти по всей стране. Ночью и утром возможно налипание мокрого снега. В ночные часы будет от -5 до +2, днем — от -1 по северо-востоку до +7 по Брестчине. В воскресенье погодные условия существенно не изменятся.

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