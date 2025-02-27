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Турция прощается с российской нефтью

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  • 27.02.2025, 17:26
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Турция прощается с российской нефтью

Поставки рухнули вчетверо.

Турция почти в 4 раза сократила импорт нефти из России после ужесточения американских санкций, под которые попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и более 180 танкеров «теневого флота».

В феврале отгрузки российского сорта Urals из портов Приморска, Усть-Луги и Новороссийска в направлении Турции обвалились до 0,42 млн тонн с 1,56 млн тонн месяцем ранее, сообщает Reuters со ссылкой на статистику танкерных перевозок и знакомые с ситуацией источники.

Итоговые объемы экспорта упали до самого низкого уровня с декабря 2022 года после того, как от российской нефти отказался крупнейший турецкий нефтепереработчик — стамбульская Turkiye Petrol Rafinerileri (Tupras). Компания перестала принимать грузы Urals, требуя, чтобы они соответствовали санкционным органичениям — в частности, ценовому потолку, который установлен на уровне $60 за баррель.

Замену российской нефти турецкие НПЗ ищут в Африке, наращивая закупки из региона до 5-летних максимумов. Так, по данным Reuters, в феврале в порты Турции прибыло 0,36 млн тонн ливийских сортов Es Sider и Amna — вчетверо больше, чем в январе (80 тысяч тонн). А импорт нигерийской нефти Forcados Blend достиг 0,26 млн тонн и стал самым высоким с 2020 года.

Под «прощальные» нефтяные санкции администрации Байдена, помимо добывающих компаний и танкеров, попали попали также «Альфа-страхование» и «Ингосстрах» — крупнейшие страховщики морских нефтяных перевозок. Также в «черных списках» оказались два ключевых для России нефтеперерабатывающих завода (Омский и Московский), оператор флагманского проекта «Роснефти» «Восток Ойл» («Ванкор Ойл»), структуры проекта «Балтийский СПГ», два СПГ-завода «Газпрома» на Балтике, 30 нефтесервисных компаний и 6 топ-менеджеров российской нефтегазовой отрасли.

По оценкам Альфа-банка, из-за новых санкций Россия может лишиться до 800 тысяч баррелей ежедневного нефтяного экспорта, или примерно трети всех объемов, что вывозятся танкерами из морских портов. Для бюджета это будет означать потерю 1% ВВП доходов, оценивал ранее научный научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге. В денежном выражении казна может недосчитаться около 2 трлн рублей, или 18% от нефтегазовых сборов, которые Минфин запланировал на текущий год (10,9 трлн рублей).

По оценкам ЦМАКП, экономика может лишиться около $50 млрд валютной выручки ежегодно. А это, в свою очередь, может привести к дополнительной девальвации рубля — до 108,3 рубля за доллар в текущем году, 124,9 рубля — в 2026-м и 132,2 рубля — в 2027-м.

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