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Авария в Мозыре: повреждена тепловая сеть

  • 27.02.2025, 17:36
  • 1,354
Авария в Мозыре: повреждена тепловая сеть
иллюстративное фото

Потребителей переключили на резервную магистраль

Энергетики устраняют повреждение тепловой сети в Мозыре, сообщает телеграм-канал «Гомельэнерго».

При обнаружении повреждения трубопровода 27 февраля специалисты предприятия «Гомельэнерго» незамедлительно приступили к его устранению. Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей выполнены работы по переключению на резервную тепловую магистраль.

Персонал продолжает работы по устранению повреждений трубопровода и восстановлению нормальной схемы теплоснабжения.

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