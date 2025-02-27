Авария в Мозыре: повреждена тепловая сеть 27.02.2025, 17:36

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Потребителей переключили на резервную магистраль

Энергетики устраняют повреждение тепловой сети в Мозыре, сообщает телеграм-канал «Гомельэнерго».

При обнаружении повреждения трубопровода 27 февраля специалисты предприятия «Гомельэнерго» незамедлительно приступили к его устранению. Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей выполнены работы по переключению на резервную тепловую магистраль.

Персонал продолжает работы по устранению повреждений трубопровода и восстановлению нормальной схемы теплоснабжения.

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