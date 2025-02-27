закрыть
27 февраля 2025, четверг, 19:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ нанесли удар по командному пункту россиян в Запорожской области

  • 27.02.2025, 17:41
  • 1,544
ВСУ нанесли удар по командному пункту россиян в Запорожской области

Из него координировались атаки дронов.

25 февраля Воздушные силы нанесли удар по жилому зданию вблизи поселка Копани в Запорожской области, которое российские войска использовали как командно-наблюдательный пункт и базу для запуска беспилотников.

Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает украинский Генштаб.

Отмечается, что атака существенно уменьшила возможности 1429-го мотострелкового полка оккупантов терроризировать гражданское население.

Командование Воздушных сил ВСУ отметило, что удары по военным объектам противника будут продолжаться до полного вывода российских войск с территории Украины.

17 февраля Воздушные Силы ВСУ нанесли успешный высокоточный удар по позициям 2-го мотострелкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады армии страны-агрессора РФ в районе села Чумацкое Запорожской области.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина
Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип
«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук