ВСУ нанесли удар по командному пункту россиян в Запорожской области
- 27.02.2025, 17:41
- 1,544
Из него координировались атаки дронов.
25 февраля Воздушные силы нанесли удар по жилому зданию вблизи поселка Копани в Запорожской области, которое российские войска использовали как командно-наблюдательный пункт и базу для запуска беспилотников.
Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает украинский Генштаб.
Отмечается, что атака существенно уменьшила возможности 1429-го мотострелкового полка оккупантов терроризировать гражданское население.
Командование Воздушных сил ВСУ отметило, что удары по военным объектам противника будут продолжаться до полного вывода российских войск с территории Украины.
17 февраля Воздушные Силы ВСУ нанесли успешный высокоточный удар по позициям 2-го мотострелкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады армии страны-агрессора РФ в районе села Чумацкое Запорожской области.