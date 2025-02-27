ВСУ нанесли удар по командному пункту россиян в Запорожской области 27.02.2025, 17:41

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Из него координировались атаки дронов.

25 февраля Воздушные силы нанесли удар по жилому зданию вблизи поселка Копани в Запорожской области, которое российские войска использовали как командно-наблюдательный пункт и базу для запуска беспилотников.

Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает украинский Генштаб.

Отмечается, что атака существенно уменьшила возможности 1429-го мотострелкового полка оккупантов терроризировать гражданское население.

Командование Воздушных сил ВСУ отметило, что удары по военным объектам противника будут продолжаться до полного вывода российских войск с территории Украины.

17 февраля Воздушные Силы ВСУ нанесли успешный высокоточный удар по позициям 2-го мотострелкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады армии страны-агрессора РФ в районе села Чумацкое Запорожской области.

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