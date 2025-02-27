Турция готова разместить миротворцев в Украине

Турция готова разместить миротворцев в Украине1
- 27.02.2025, 17:55
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Однако у Анкары есть условие.
Турция, которая имеет вторую по численности армию в НАТО после США, открыта к размещению войск для миротворческих сил в Украине. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные с вопросом источники.
По их словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны-агрессора России Сергеем Лавровым во время отдельных встреч в Анкаре в начале этого месяца.
Предложение Турции по мониторингу возможного перемирия является важным для уменьшения нагрузки на европейских союзников, в частности Великобританию и Францию, которые рассматривают варианты создания сил под руководством ЕС для поддержки Украины, отмечает агентство.
В то же время Анкара заявила, что не будет участвовать ни в одной миротворческой миссии без полноценного участия в консультациях и ее подготовке. Однако пока прекращение огня остается неопределенным.