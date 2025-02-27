Власти предложили запретить некоторым белорусам работать как ИП 2 27.02.2025, 18:20

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Запрет может быть введен на три года.

Совет министров Беларуси предложил изменить действующие ограничения для индивидуальных предпринимателей (ИП). Если новый законопроект будет принят правительством, при определённых условиях белорусам будет запрещено работать в статусе ИП в течение 3 лет. Журналисты Telegraf.news разобрались в нюансах.

Ограничения на работу в статусе индивидуального предпринимателя в Беларуси существует и сейчас. Они возникают в том случае, если совокупный размер доходов или валовой выручки от осуществления предпринимательской деятельности в течение календарного года превысил 500 тыс. рублей. В этом случае законодательство вводит запрет на предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Открыть юрлицо бывший предприниматель обязан с 1 января календарного года, следующего за календарным годом, в котором образовалось такое превышение, разъясняли в прошлом году в Министерстве по налогам и сборам.

В новом же законопроекте, который на днях был выложен на Национальном правовом интернет-портале, условия ограничений предлагается изменить. В данной статье Совмин чётко прописал период действия такого запрета — три календарных года, начиная с 1 января того года, который следует за календарным годом, в котором образовалось превышение.

Если законопроект будет принят правительством, новые условия ограничений будут распространяться на тех предпринимателей, которые работали в статусе ИП с 1 января 2024 года.

Лимит доходов белорусов в статусе ИП при этом правительство предложило оставить неизменным — 500 тыс. рублей.

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