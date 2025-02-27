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Макрон уговорил Трампа встретиться с Зеленским

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  • 27.02.2025, 18:15
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Макрон уговорил Трампа встретиться с Зеленским

Президент США хотел отменить встречу.

Президент США Дональд Трамп хотел отменить визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля, но французский лидер Эммануэль Макрон его убедил не делать этого.

Об этом сообщает BFMTV в четверг, 27 февраля, со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, 26 февраля президент Украины получил сообщение от администрации США, что ему не стоит ехать в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. После этого Зеленский якобы позвонил Макрону, который сам связался с Дональдом Трампом, прося его принять своего украинского коллегу и добавляя, что берет на себя ответственность.

В конце концов, Дональд Трамп согласился, говорят источники французского телеканала.

Журналисты отметили, что разговор «обещает быть напряженным», поскольку президент США назвал своего украинского коллегу «диктатором» и возложил на него ответственность за начало войны, поддерживая нарратив Кремля.

26 февраля Зеленский подтвердил свой визит в Вашингтон 28 февраля и заявил о подготовке к переговорам.

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