МИД Румынии ответил Маску, который возмутился задержанием Джорджеску

МИД Румынии ответил Маску, который возмутился задержанием Джорджеску7
- 27.02.2025, 18:29
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Американскому миллиардеру напомнили о независимости судов.
Министерство иностранных дел Румынии отреагировало на критику задержания пророссийского экс-кандидата в президенты Кэлина Джорджеску со стороны американского миллиардера Илона Маска.
Комментируя задержание Джорджеску, Маск в среду написал в своем X (Twitter), что в Румынии «арестовали человека, который набрал больше всего голосов на президентских выборах в Румынии», и что это «ненормально».
В ответ на пост Маска представитель румынского МИД Андрей Тарнеа заявил, что правосудие в Румынии является независимым, и «никто не стоит над законом».
«Система правосудия должна функционировать без давления и вмешательства. Республика Румыния является демократическим правовым государством, и власть сосредотачивается на обеспечении свободных, корректных и прозрачных выборов», – отметил он.