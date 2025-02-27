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«Кефир со всех столов собирали?»

  • 27.02.2025, 18:48
«Кефир со всех столов собирали?»

Женщина показала, сколько продуктов везет из белорусского санатория.

Белоруска показала, сколько продуктов везет из санатория. Видео об этом она опубликовала в TikTok, пишет Blizko.by.

 «Мы уезжаем домой. Это мы везем с собой», – рассказала она. Из поста видно, что женщина заибирает домой фрукты, вафельки, йогурты, воду и гигантское количество кефира. 

Санаторий «Лётцы» находится в Витебской области.

 Пользователи позавидовали в комментариях: 

— Даже не думала, чтобы собирать и завозить домой.

— Кефир горничным всегда отдавали. А что йогурты не ели? К чему эти склада? Внукам везете?

— Кефир со всех столов собирали?

— А чего не показали ведро каши, таз котлет.

— Надо было еще и котлеты морозить. 

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