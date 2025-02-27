«Кефир со всех столов собирали?»
- 27.02.2025, 18:48
Женщина показала, сколько продуктов везет из белорусского санатория.
Белоруска показала, сколько продуктов везет из санатория. Видео об этом она опубликовала в TikTok, пишет Blizko.by.
«Мы уезжаем домой. Это мы везем с собой», – рассказала она. Из поста видно, что женщина заибирает домой фрукты, вафельки, йогурты, воду и гигантское количество кефира.
Санаторий «Лётцы» находится в Витебской области.
Пользователи позавидовали в комментариях:
— Даже не думала, чтобы собирать и завозить домой.
— Кефир горничным всегда отдавали. А что йогурты не ели? К чему эти склада? Внукам везете?
— Кефир со всех столов собирали?
— А чего не показали ведро каши, таз котлет.
— Надо было еще и котлеты морозить.