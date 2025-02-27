Зеленский встретился в Ирландии с премьер-министром Мартином
- 27.02.2025, 18:51
Встреча произошла в аэропорту Дублина.
Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Шеннон (Дублин) встретился с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает RTE.
Зеленский поблагодарил ирландский народ за поддержку, которую они оказывают гражданам Украины, которые были вынуждены бежать от конфликта. Лидеры общаются в VIP-зале аэропорта.
Ожидается, что во время встречи Мартин подтвердит поддержку Украины со стороны Ирландии.
Ранее газета The Guardian сообщила, что Зеленский 27 февраля посетит Ирландию, где встретится с премьер-министром Микхолом Мартином, который специально отменил поездку в Белфаст.
Зеленский совершит визит в Ирландию по дороге в США, где собирается встретиться с президентом Дональдом Трампом.