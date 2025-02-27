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«Я прожила в Минске 60 лет, с какого фига мне в деревню?»

  • 27.02.2025, 18:55
«Я прожила в Минске 60 лет, с какого фига мне в деревню?»

Очередная идея лукашистов возмутила белорусов.

В Беларуси планируют переселять горожан в деревни и города-спутники, а «хрущевки» сносить. Об этом рассказала «депутат» Анжелина Сыромятникова. Сейчас разрабатывается концепция жилищной политики до 2030-го года, где приоритет – деурбанизация и арендное жилье. Новые квартиры будут строить в малых городах, а старые дома, которые дорого ремонтировать, уберут. Реновацию планируют проводить по российской модели.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

«А почему в деревню, а не в новые квартиры? Деньги на капремонт люди платили десятилетиями, их вернут? Многое не понятно».

@charter97.org Хрущевкам конец! Власти решили снести старые дома #переселение #жилье #беларусь #хрущевки #реновация #новости #город #минск ♬ оригинальный звук - Хартия97

«Я прожила в Минске 60 лет, с какого фига мне в деревню?»

«Спрашивать никто у вас не будет, дадут ногой под ср*ку и отправят под Гомель. Наши «депутаты» решили, что Минск для молодежи, а кому за 50 — в деревню доживать свои дни».

«А смысл? Экономике будет конец. Зачем людям, которых выселят в деревни, работать за 300-500 рублей? Проще вести собственное хозяйство, огороды и копить себе на пенсию. Кто тогда будет платить налоги?»

«Люди будут уезжать из страны, но в деревне жить не будут. Умно».

«Мне вот кажется, что хрущевки простоят больше, чем Минск-Мир».

«Элита будет в городе, а жрать-то они хотят! Рабы поедут работать в деревни, чтобы прокормить этих мразей».

«А пенсионерам и инвалидам куда? Мы еще в сталинке живем. Пусть сразу «депутаты» едут в деревни и те, кто это предложил».

«Ну и пусть сносят. А по закону человеку обязаны предоставить равноценное жилье в том городе, где он проживает».

«А давайте депутатов переселим в деревни, ума набираться».

«В уничтожении белорусских деревень даже фашисты так не преуспели, как поклонник Гитлера Лукашенко».

«У меня сестра работает в городской больнице больше 20 лет. И ей что, из села на работу ездить или коров доить?»

«Наприватизировали на свою голову? Частная собственность — это только ваши личные проблемы! Объявят дом аварийным и всех выселят в никуда. И домик в деревне еще не каждому достанется».

«А предприятия, где оборудование еще послевоенное и плиты вот-вот рухнут, перенесут тоже в деревни?»

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