Франция обсуждает с Украиной добычу полезных ископаемых 8 27.02.2025, 19:07

2,406

Зеленский сделал ряд предложений не только США.

Франция с октября 2024 года ведет переговоры с Украиной об использовании украинских полезных ископаемых для своей оборонной промышленности. Об этом заявил министр французских вооруженных сил Себастьен Лекорню, которого в четверг, 27 февраля, цитирует радиостанция France Info.

По словам главы оборонного ведомства, данный аспект был затронут прошлой осенью, когда президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж «включил сырьевой вопрос в свой план победы». Украинский президент сделал «ряд предложений не только США, но и Франции», отметил Лекорню.

«Владимир Зеленский и его команда увидели, что этот сырьевой вопрос может быть одним из элементов сделки с нами, чтобы создать устойчивость», - сказал министр далее. «Так что президент Трамп не придумал это (предложение по редкоземельным металлам. - Ред.) полностью, потому что это сделали сами украинцы», - добавил он.

«Нашей оборонной промышленности понадобится ряд ключевых видов сырья для наших собственных систем вооружений, причем не только в следующем году, но и в ближайшие 30 или 40 лет», - указал Лекорню. Он хотел бы, чтобы Франция «диверсифицировала» импорт таких ресурсов.

Глава оборонного ведомства добавил, что президент Франции Эмманюэль Макрон просил его «вступить в дискуссии с украинцами» начиная с октября прошлого года на «французском уровне».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com