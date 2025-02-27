Франция обсуждает с Украиной добычу полезных ископаемых

Франция обсуждает с Украиной добычу полезных ископаемых8
- 27.02.2025, 19:07
- 2,406
Зеленский сделал ряд предложений не только США.
Франция с октября 2024 года ведет переговоры с Украиной об использовании украинских полезных ископаемых для своей оборонной промышленности. Об этом заявил министр французских вооруженных сил Себастьен Лекорню, которого в четверг, 27 февраля, цитирует радиостанция France Info.
По словам главы оборонного ведомства, данный аспект был затронут прошлой осенью, когда президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж «включил сырьевой вопрос в свой план победы». Украинский президент сделал «ряд предложений не только США, но и Франции», отметил Лекорню.
«Владимир Зеленский и его команда увидели, что этот сырьевой вопрос может быть одним из элементов сделки с нами, чтобы создать устойчивость», - сказал министр далее. «Так что президент Трамп не придумал это (предложение по редкоземельным металлам. - Ред.) полностью, потому что это сделали сами украинцы», - добавил он.
«Нашей оборонной промышленности понадобится ряд ключевых видов сырья для наших собственных систем вооружений, причем не только в следующем году, но и в ближайшие 30 или 40 лет», - указал Лекорню. Он хотел бы, чтобы Франция «диверсифицировала» импорт таких ресурсов.
Глава оборонного ведомства добавил, что президент Франции Эмманюэль Макрон просил его «вступить в дискуссии с украинцами» начиная с октября прошлого года на «французском уровне».