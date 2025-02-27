Соболенко и Азаренко выступят на турнире в Майами 2 27.02.2025, 19:14

Турнир пройдет в марте.

Турнир ВТА-1000, основная сетка которого начнется 18 марта, объявил состав участниц. В нем большинство сильнейших теннисисток мира, в том числе первая ракетка мира Арина Соболенко, ее извечная соперница Ига Cвентек, а также третья ракетка планеты Кори Гауфф и прошлогодняя победительница этого соревнования Даниэль Коллинз.

Участие в турнире примет также Виктория Азаренко, в свое время выигравшая его трижды – в 2009, 2011 и 2016 годах. В рейтинге ВТА белоруска сейчас занимает 36-ю строку.

Что касается Соболенко, то в ближайшие дни, а если точнее, 1 и 2 марта, она также сыграет на выставочном турнире The MGM Rewards Slam, который пройдет в Лас-Вегасе. Там наша соотечественница сразится с японкой Наоми Осакой.

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