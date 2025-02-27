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Украина национализировала активы одной из крупнейших российских нефтяных групп

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  • 27.02.2025, 19:22
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Украина национализировала активы одной из крупнейших российских нефтяных групп

Речь идет о «Татнефти».

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста по применению санкции в виде взыскания в доход государства активов российской компании «Татнефть».

Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

Отмечается, что «Татнефть» является одним из крупнейших промышленных конгломератов в сфере добычи, переработки и реализации нефтепродуктов в России.

«Эта стратегически важная для государства-агрессора компания стабильно платит значительные налоги в российский бюджет, средства из которого направляются на развитие и поддержку военно-промышленного комплекса (ВПК) РФ», — говорится в сообщении. — «Предприятия «Татнефти» усиливают энергетический и экономический потенциал РФ, что используется ее политическим руководством для ведения агрессивной войны против Украины».

На основании решения суда, в доход украинского государства взысканы корпоративные права компаний которыми напрямую владела «Татнефть»:

— 100% доли в уставном капитале ООО ТАТНЕФТЬ-АЗС-УКРАИНА;

— 92,98% доли в уставном капитале ООО ХАРЬКОВ-КАПИТАЛ;

— 88,97% доли в уставном капитале ООО ПОЛТАВА-КАПИТАЛ.

Согласно сообщению, указанные компании владеют нефтебазами, автозаправочными станциями, нежилыми зданиями, земельными участками, бензовозами и автомобилями на территории Харьковской и Полтавской областей.

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