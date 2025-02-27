В России за две недели выбросили на помойку трех младенцев 10 27.02.2025, 19:32

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Одного ребенка удалось спасти.

В Орехово-Зуево Московской области мужчина нашел в мусорном контейнере новорожденного, завернутого в пакет. Инцидент произошел 26 февраля на улице Володарского. Приехавшая по вызову полиция передала младенца врачам. В родильном доме установили, что мальчик появился на свет в тот же день около 19 часов. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает. Правоохранители разыскивают мать ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство новорожденного (часть 3 статьи 30 и статья 106 УК). Прокуратура взяла на контроль ход расследования, а также дальнейшее жизнеустройство ребенка. Кроме того, судьбой мальчика занимаются органы опеки, передает The Moscow Times.

Это уже третий случай в России за последние две недели, когда младенца находят на помойке. Два других произошли в Красноярском крае. 23 февраля 17-летняя студентка Политехнического колледжа Канска самостоятельно родила в туалете общежития, положила ребенка в пакет и выбросила в мусор. Труп младенца обнаружили ее однокурсницы. Возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного. Сама студентка заявила следователям, что не понимала, что беременна, и не знает, кто отец погибшей девочки. Третий мертвый младенец был найден на улице Львовской в Красноярске 12 февраля. 16-летняя мать сообщила, что родила ребенка у себя в квартире, завернула в пакет и сбросила в мусоропровод, где он умер.

Роды были преждевременные, поэтому девушке понадобилась помощь врачей, ее привезли в перинатальный центр. Врачам она сказала, что отдала ребенка прохожим, но затем во всем призналась. Девятиклассница, которая жила с матерью, отчимом и двумя братьями, скрыла от родных свою беременность. Возбуждено уголовное дело об убийстве новорожденного.

Ранее в ряде российских регионов ввели выплаты для студенток младше 24 лет, находящихся в положении. Такие меры действуют в Санкт-Петербурге, Орловской, Челябинской и Ивановской областях, Карелии, а также в Пермском и Хабаровском краях.

Между тем число новорожденных в 2024 году продолжило сокращаться и достигло 1,222 млн человек, что на 3,4% меньше, чем в 2023 году (1,265 млн). Более низкий уровень рождаемости был зафиксирован лишь в 1999 году, когда на свет появились 1,215 млн детей. Коэффициент рождаемости (количество рождений на 1 тыс. человек населения) снизился с 8,7 в 2023 году до 8,4 в 2024-м. Рост рождаемости в минувшем году отмечался только в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Адыгее, а также в аннексированном Крыму, следует из данных Росстата.

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