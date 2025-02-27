Дмитрий Гордон: Лукашенко — лжец и подонок 7 27.02.2025, 20:04

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Дмитрий Гордон

Его обещания не стоят и гроша.

Суд Центрального района Минска 26 февраля признал «экстремистскими материалами» страницы в соцсетях украинского журналиста Дмитрия Гордона. «Зеркало» спросило его о том, как он относится к такому решению белорусских властей.

— Мне очень жаль, что мудрый, добрый красивый белорусский народ столько лет терпит военного преступника Лукашенко у власти. Мне абсолютно все равно как называют меня, мои выступления и интервью, которые я делаю, подвластные Лукашенко белорусские чиновники. Белорусская власть сегодня — это русские подонки, которые легли под Россию. И никогда ни я, ни украинский народ не забудем того, что именно с территории Беларуси к нам вторглись 24 февраля 2022 года войска агрессора — России.

Лукашенко мне лично в интервью обещал, что никогда с территории Беларуси войска России не войдут на территорию Украины. Он лжец и подонок. Его обещания не стоят и гроша. Я глубоко презираю и его, и всех, кто помогает ему и дальше вести Беларусь в Советский Союз, в русское рабство. Но я абсолютно уверен, что тьма развеется и все равно Беларусь станет свободной европейской страной, какой и должна быть, потому что это и есть Европа.

Это решение — лучший показатель того, что белорусский народ смотрит мои программы и прислушивается к ним. Кстати, как мне сказали, Лукашенко со своего сайта мое интервью с ним не убрал. То есть теперь получается, что согласно решению его же карманного суда, Лукашенко официально стал главным распространителем «экстремистских» материалов в Беларуси, — отметил Гордон.

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