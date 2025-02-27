Ирландия будет продвигать ускоренное вступление Украины в ЕС 27.02.2025, 20:27

Фото: Михол Мартин и Владимир Зеленский (скрин видео)

Об этом заявил ирландский премьер.

Ирландия «решительно будет настаивать» на ускоренном вступлении Украины в ЕС, заявил премьер страны Михол Мартин после общения с президентом Владимиром Зеленский. Саму же встречу с украинским лидером назвал «очень теплой».

Об этом сообщает Sky News.

Выступая на пресс-конференции после встречи, Мартин заявил, что четко дал понять Зеленскому активную позицию Ирландии относительно ускоренного членства Украины в ЕС.

«Для него (Зеленского - ред.) это является приоритетом. Ведь, кроме определенных гарантий безопасности, членство в ЕС открывает для Украины значительные экономические возможности в будущем», - отметил премьер.

По словам Мартина, во время встречи с Зеленским также обсудили, как Ирландия может финансово поддержать Украину.

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