закрыть
27 февраля 2025, четверг, 20:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ирландия будет продвигать ускоренное вступление Украины в ЕС

  • 27.02.2025, 20:27
Ирландия будет продвигать ускоренное вступление Украины в ЕС
Фото: Михол Мартин и Владимир Зеленский (скрин видео)

Об этом заявил ирландский премьер.

Ирландия «решительно будет настаивать» на ускоренном вступлении Украины в ЕС, заявил премьер страны Михол Мартин после общения с президентом Владимиром Зеленский. Саму же встречу с украинским лидером назвал «очень теплой».

Об этом сообщает Sky News.

Выступая на пресс-конференции после встречи, Мартин заявил, что четко дал понять Зеленскому активную позицию Ирландии относительно ускоренного членства Украины в ЕС.

«Для него (Зеленского - ред.) это является приоритетом. Ведь, кроме определенных гарантий безопасности, членство в ЕС открывает для Украины значительные экономические возможности в будущем», - отметил премьер.

По словам Мартина, во время встречи с Зеленским также обсудили, как Ирландия может финансово поддержать Украину.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина
Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип
«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук