Ирландия будет продвигать ускоренное вступление Украины в ЕС
- 27.02.2025, 20:27
Об этом заявил ирландский премьер.
Ирландия «решительно будет настаивать» на ускоренном вступлении Украины в ЕС, заявил премьер страны Михол Мартин после общения с президентом Владимиром Зеленский. Саму же встречу с украинским лидером назвал «очень теплой».
Об этом сообщает Sky News.
Выступая на пресс-конференции после встречи, Мартин заявил, что четко дал понять Зеленскому активную позицию Ирландии относительно ускоренного членства Украины в ЕС.
«Для него (Зеленского - ред.) это является приоритетом. Ведь, кроме определенных гарантий безопасности, членство в ЕС открывает для Украины значительные экономические возможности в будущем», - отметил премьер.
По словам Мартина, во время встречи с Зеленским также обсудили, как Ирландия может финансово поддержать Украину.