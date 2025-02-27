Еще два российских СПГ-завода остановились 1 27.02.2025, 20:56

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Из-за санкций США.

«Прощальные» санкции администрации Джо Байдена продолжают давить на нефтегазовый сектор российской экономики.

Еще два завода по производству сжиженного газа — «Криогаз-Высоцк» «Новатэка» и «СПГ-Портовая» «Газпрома» — остановили экспортные отгрузки, сообщает Reuters со ссылкой на данные LSEG. Оба завода попали в «черные списки» американского Минфина в начале января с требованием завершить все операции до 27 февраля, передает The Moscow Times.

По данным Reuters, последняя партия СПГ с запущенного в 2019 году «Криогаз-Высоцк» была отправлена 18 февраля и разгружена в Бельгии 22 февраля, а танкерный флот обслуживающий завод встал на якорь в море.

Последняя партия СПГ c комплекса «Портовая» была отгружена в середине января. Танкер Pearl, который был загружен в феврале, стоит на якоре в Финском заливе, как и газовоз Великий Новгород, также обслуживающий проект.

Комплекс СПГ «Портовая» мощностью 1,5 млн тонн в год был запущен в сентябре 2022 года. Первоначально большинство партий с проекта были направлены в Турцию или Грецию, а затем начались поставки в Китай, Италию и Испанию.

В конце ноября, также из-за американских санкций, встал крупнейший в России СПГ-завод «Арктик СПГ-2» «Новатэка». Завод, который, по замыслу, должен был производить почти 20 млн тонн сжиженного газа в год, остался без покупателей, а попытка найти новых успехом не увенчалась, даже несмотря на скидки в 40% к рыночным ценам. Всего завод отгрузил восемь партий СПГ, но все они остались в танкерах в море, после чего проект был вынужден сначала остановить коммерческое сжижение газа, а затем — практически свернул добычу. В январе российские чиновники уговаривали покупать газ с проекта Индию, но тщетно: клиенты в Нью-Дели не соглались принять грузы, рассказывали Bloomberg знакомые с ситуацией источники.

В январе 2021 года вице-премьер Александр Новак заявлял, что к 2035 году в России планируется построить более десяти новых заводов по сжижению газа, что должно было увеличить производство СПГ до 65 млн тонн в 2024 году и 80-140 млн в 2035-м. Но теперь «все планы развития этого бизнеса сорваны», отмечает эксперт по нефтегазу Михаил Крутихин: сейчас Россия производит около 30 млн тонн СПГ в год — вдвое меньше, чем ожидали власти. «Поставщики СПГ на мировой рынок — а ведущими игроками на этом рынке остаются компании США, Катара и Австралии — могут не опасаться конкуренции со стороны газа из России в течение как минимум двух или трёх десятилетий», — считает Крутихин.

«Арктик СПГ-2» попал под американские санкции еще в ноябре 2023 года, а прошлым летом США США запретили сотрудничество со всеми новыми проектами СПГ в России: «Мурманск СПГ», «Обский СПГ», «Мурманск-трансгаз», «Арктик СПГ-3», «Арктик СПГ-1», перечисляет Крутихин. Под санкциями оказались практически все суда-газовозы арктического класса, которые были заказаны в России и Южной Корее, станции по перевалке СПГ в Мурманской области и на Камчатке, а также мурманский завод по строительству технологических линий по сжижению газа.

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