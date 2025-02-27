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Рютте: НАТО готовит дополнительные миллиарды помощи Украине

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  • 27.02.2025, 21:22
  • 1,538
Рютте: НАТО готовит дополнительные миллиарды помощи Украине
Марк Рютте

Об этом генсек НАТО заявил после встречи с Трампом.

НАТО готовит новую помощь Украине. Речь идет о «дополнительных миллиардах».

Об этом заявил в Х генсек НАТО Марк Рютте после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, США и НАТО становятся сильнее и члены НАТО быстро движутся к увеличению инвестиций в оборону.

«Объявлено о значительном увеличении и другие на очереди. По Украине члены Альянса готовят дополнительные миллиарды помощи и взносы на гарантии безопасности», - отметил он.

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