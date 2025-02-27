закрыть
27 февраля 2025, четверг, 22:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МОК принял отставку Томаса Баха с поста члена организации

2
  • 27.02.2025, 21:29
  • 1,350
МОК принял отставку Томаса Баха с поста члена организации
Томас Бах

Он часто встречался с Лукашенко.

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) принял отставку президента МОК Томаса Баха с поста члена организации. Об этом сообщается на сайте МОК.

Отставка вступит в силу после 23 июня, когда состоится передача полномочий новому президенту МОК.

Выборы нового главы МОК пройдут 20 марта в рамках 144-й сессии организации в Греции, на этот пост претендуют семь кандидатов.

Бах в августе 2024 года объявил, что не будет переизбираться на новый срок.

Баху 71 год, он является членом МОК с 1991-го, он возглавил организацию в 2013 году на восемь лет, а потом остался на посту на новый четырехлетний срок. Он является чемпионом Олимпийских игр 1976 года в командном турнире рапиристов.

Томас Бах неоднократно приезжал в Минск и встречался с диктатором Беларуси Александром Лукашенко.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина
Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип