Ирландия передаст Украине радары Giraffe 27.02.2025, 21:44

Об этом заявил ирландский премьер-министр.

Украина получит от Ирландии радары Giraffe. Об этом заявил ирландский премьер-министр Микхол Мартин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 27 февраля, говорится на сайте Офиса президента Украины.

Там отмечается, что во время встречи Мартин и Зеленский в частности обсудили контроль неба над Украиной, участие Ирландии в коалиции по разминированию и тренировочную миссию ЕС по подготовке украинских военных.

Политики также обсудили шаги для окончания войны и гарантии безопасности.

В то же время президент Украины поблагодарил премьера Ирландии за оказанную помощь и поддержку.

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