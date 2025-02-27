закрыть
27 февраля 2025, четверг, 22:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ирландия передаст Украине радары Giraffe

  • 27.02.2025, 21:44
Ирландия передаст Украине радары Giraffe

Об этом заявил ирландский премьер-министр.

Украина получит от Ирландии радары Giraffe. Об этом заявил ирландский премьер-министр Микхол Мартин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 27 февраля, говорится на сайте Офиса президента Украины.

Там отмечается, что во время встречи Мартин и Зеленский в частности обсудили контроль неба над Украиной, участие Ирландии в коалиции по разминированию и тренировочную миссию ЕС по подготовке украинских военных.

Политики также обсудили шаги для окончания войны и гарантии безопасности.

В то же время президент Украины поблагодарил премьера Ирландии за оказанную помощь и поддержку.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина
Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип