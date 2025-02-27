Ирландия передаст Украине радары Giraffe
- 27.02.2025, 21:44
Об этом заявил ирландский премьер-министр.
Украина получит от Ирландии радары Giraffe. Об этом заявил ирландский премьер-министр Микхол Мартин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 27 февраля, говорится на сайте Офиса президента Украины.
Там отмечается, что во время встречи Мартин и Зеленский в частности обсудили контроль неба над Украиной, участие Ирландии в коалиции по разминированию и тренировочную миссию ЕС по подготовке украинских военных.
Политики также обсудили шаги для окончания войны и гарантии безопасности.
В то же время президент Украины поблагодарил премьера Ирландии за оказанную помощь и поддержку.