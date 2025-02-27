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Хоккеисты минского «Динамо» вышли в плей-офф КХЛ

  • 27.02.2025, 22:08
Хоккеисты минского «Динамо» вышли в плей-офф КХЛ

Пятый год подряд.

Минское «Динамо» на домашнем льду переиграло московский «Спартак» (2:1) и набрало 73-й балл, расположившись на шестом месте Западной конференции.

В параллельном матче «Куньлунь», располагающийся с 57 баллами на 9-й строчке, уступает ЦСКА, что делает подопечных Дмитрия Квартальнова недосягаемыми для «драконов» за оставшиеся 8 матчей регулярки.

Таким образом, минское «Динамо» гарантировало себе выход в нокаут-раунд.

«Зубры» в девятый раз сыграют в плей-офф КХЛ.

Напомним, что ранее «Динамо» никогда не проходило дальше первого раунда.

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