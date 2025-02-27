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Сколько в Польше открыто белорусских ИТ-компаний

  • 27.02.2025, 22:24
  • 1,476
Сколько в Польше открыто белорусских ИТ-компаний

10%+ за год.

За год количество ИТ-компаний с белорусским капиталом в Польше выросло на более чем 10%. Это следует из данных Центра экономической информации, пишет Devby.

На конец января этого года в Польше было зарегистрировано 468 ИТ-компаний с белорусским капиталом. Для сравнения: в январе прошлого года таких компаний было 412. Таким образом, за год в Польше стало на 55+ «белорусских» ИТ-бизнесов больше. Не исключено, что до конца года общее количество ИТ-компаний превысит 500.

Точное число новых ИТ-компаний, которые были непосредственно зарегистрированы за последний год в Польше, неизвестно. Центр экономической информации публикует только общее число компаний по отраслям, которые работают в стране на конкретную дату, и не указывает количество закрытых компаний за определенный период.

Впрочем, даже без этих данных видно, что темпы открытия новых ИТ-бизнесов в Польше замедлились. Например, за весь 2023 год в Польше появилось около 100 новых ИТ-компаний с белорусским капиталом.

Но если брать более продолжительный период (последние пять лет), то виден резкий рост ИТ-бизнесов. На конец 2019 года в Польше действовало всего 76 ИТ-компаний с инвесторами-белорусами. Таким образом, с 2020 года число польских ИТ-компаний с белорусским капиталом увеличилось в шесть раз.

Всего на конец января этого года в Польше было зарегистрировано 7530 компаний разных видов деятельности с белорусским капиталом. Из них 1376 начали свой бизнес в прошлом и этом году. Пик регистраций пришелся на 2022 год. Но с тех пор количество новых бизнесов с белорусскими корнями, которые появляются в Польше, плавно сокращается.

По количеству действующих компаний с белорусским капиталом в Польше ИТ-сектор остается в топ-3.

По числу иностранных компаний всех видов деятельности, зарегистрированных в Польше, Беларусь входит в топ-3 среди всех стран. Больше компаний только с украинским и немецким капиталом.

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