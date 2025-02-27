Трамп назвал соглашение по редкоземельным ресурсам «опорой» для безопасности Украины 8 27.02.2025, 22:39

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Дональд Трамп

Президент США заявил, что это соглашение важно для обеих стран.

Президент США Дональд Трамп считает соглашение с Украиной о редкоземельных ресурсах «опорой» для украинской безопасности.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами, сообщает The Guardian.

«Президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) приедет ко мне в пятницу утром. И мы подпишем действительно очень важное для обеих сторон соглашение, потому что оно действительно позволит нам попасть в эту страну и работать там», - отметил Трамп, комментируя сделку по редкоземам.

Он добавил, что такой документ – «можно сказать, опора».

The Guardian обращает внимание, что Трамп, вероятно, не просто так использовал слово «опора». Европейские чиновники обычно именно так называют гарантии, которые хотят получить от США, чтобы подкрепить свой возможный контингент в Украине.

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