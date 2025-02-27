Землю накрыла магнитная буря 27.02.2025, 22:51

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Она приведет к появлению северных сияний.

На Земле наблюдается слабая магнитная буря. Но она все равно приведет к появлению северных сияний, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

Отмечается, что к Земле пришло вещество, выброшенное Солнцем 25 февраля в результате вспышки уровня M3.6.

Точный балл магнитной бури еще предстоит определить специалистам на основе показаний, полученных со станций в разных уголках мира, но пока она оценивается на уровень G1–G2.

Магнитные бури принесут на Землю полярные сияния не только в северных, но и в средних широтах. Первые вспышки уже наблюдаются в небе над Канадой и Аляской.

Люди, подверженные влиянию магнитных бурь, в это время могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, возможна бессонница.

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