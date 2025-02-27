«Губы и кожа на руках трескается, пить хочу постоянно» 3 27.02.2025, 23:15

1,772

Минчане после прогулок жалуются на здоровье.

На прошлой неделе минчане стали жаловаться в соцсетях на плохое самочувствие после прогулок на улице. Казалось бы, причем тут огромные очереди на автомойках, о которых снимают видео автолюбители Минска? CityDog.io разобрался, что происходит.

Итак, начнем с минских автомоек: там стоят большие очереди. Все из-за соли

В белорусских сегментах Threads и TikTok всю неделю появлялись посты о том, что попасть на минские автомойки почти нереально. В некоторых из них записи приходится ждать неделями.

Одна из минчанок отметила в Threads, что «очереди на мойку в Минске — ужас полнейший». «Записи на неделю вперед. Что за приколы вообще?» — поинтересовалась девушка.

«Позвонила с утра на мойку, где всегда мою машину, чтобы записаться на вечер, а они смеются и говорят — на сегодняшний вечер заняли еще неделю назад. Ищу другие мойки — ближайшие 1 марта», — сообщает еще одна минчанка.

В понедельник журналисты попытались записаться на несколько минских автомоек. Например, на мойку на Денисовской можно было попасть только через неделю, 4 марта. На Лещинского авто можно было помыть только с 7 марта — до этого дня все слоты были забронированы. А вот на автомойке на Семенова помыть машину можно было, начиная с ближайшей пятницы.

В разговоре с журналистами автомобилист Дмитрий подтвердил: он объехал три мойки — очереди там были от 10 до 20 машин. По мнению минчанина, в морозы водители не спешили мыть авто, чтобы не повредить кузов, который часто покрыт слоем белой пыли. А как только потеплело, все ринулись на мойки.

Причина такого ажиотажа на автомойках — в соли, которой коммунальники щедро обрабатывают минские улицы. Перед началом холодов чиновники отчитались, что заготовили около 39 тонн реагента для Минска.

Посыпают дороги хлоридом натрия, в основе состава — соль и песок. При контакте со льдом хлорид натрия понижает его температуру, из-за чего лед плавится. Простота технологии и низкая себестоимость реагента сделали его одним из самых популярных способов борьбы с гололедицей.

В морозы реагенты не так заметны, а когда температура воздуха поднимается, соль высыхает, превращается в порошок и оседает — в том числе и на машинах.

«Губы и кожа на руках трескается, пить хочу постоянно»: на соль жалуются не только автолюбители, но и пешеходы

Белорусские экологи бьют тревогу уже много лет: агрессивный состав смеси плохо влияет на окружающую среду. Кроме того, что соль разъедает покрытие машины и резину, а также вызывают коррозию, из-за реагентов погибают деревья. И страдают минчане.

«Губы никогда так не трескались, как и руки. Пить хочу постоянно. Стремно на улицу без воды выйти. С очками тоже проблема, все линзы в каком-то налете. Про ботинки вообще молчу», — пишет минчанка Александра.

«У меня тоже самое. Никогда не было проблем на лице, а теперь как наждачка», — соглашается Лена. «У собаки на прогулке лапы видимо щиплет так, что хромать начинает», — добавляет Илона.

«Да уж, какой-то перебор с этой смесью. У людей к тому же массово начался насморк, слезы ручьем… Может, как-то связано?» — предполагает Елена под видео в TikTok о соли в Минске.

«У меня не насморк, а комок в горле. Кашель. Но причем у меня нет никакой простуды», — отмечает еще одна участница обсуждения. «Конечно, влияет и на пешеходов. Смесь в воздухе висит. В автобусах пыль столбом. Сразу кашель начинается», — соглашается Вера.

В разговоре с CityDog.io тот же Дмитрий подтвердил, что в последние дни находится на улицах Минска неприятно.

— Тротуары белые. Без ветра в воздухе взвесь. Вчера час гулял в районе Якуба Коласа. Вернулся домой — во рту соленый привкус.

Экологи и медики подтверждают: главные компоненты реагентов (хлорид кальция, хлорид натрия и хлористый магний), которые используют коммунальники, потенциально вредны для людей. Они вызывают раздражение слизистой и в том числе способны вызывать аллергию у горожан (сыпь, крапивница, головокружение, затрудненное дыхание). В худшем случае у человека может случиться отек лица, шеи или горла.

Поэтому специалисты советуют не прикасаться ко снегу и льду — там могут быть частички реагентов. А когда начинается потепление — надевать маску, чтобы пыль с частичками химии не попадала в легкие.

Кстати, стоит позаботиться и о питомцах, на лапы которых попадает соль.

А минские коммунальники собираются искать альтернативу этой соли?

Вроде бы да, но не очень получается. Коммунальные службы пытались найти альтернативу хлориду натрия еще 10 лет назад: попробовали использовать реагент, в основе которого были отходы сахарной свеклы. Метод считался экологичным, безвредным и для людей, и для авто, но оказался дорогим и неэффективным при сильных морозах.

Прошлой зимой в Минске снова попытались снизить вред от реагентов — улицы обрабатывали галитом (технической солью). Предполагалось, что новый состав позволит на 15−20% сократить вредное воздействие на окружающую среду. Летом 2024 года должны были оценить результаты эксперимента — но, судя по всему, что-то снова пошло не так.

Тем не менее, экологи приводят примеры более щадящей борьбы с гололедицей в других странах. Например, в Нидерландах используют соль с рассолом — эта смесь работает быстрее. А в Германии, Австрии и Финляндии вместо реагентов улицы посыпают каменной крошкой или песком, которые не вредят окружающей среде.

Смогут ли минские власти придумать, чем безвредным посыпать улицы Минска, которые превращаются в многокилометровый аллергеном, — это хороший вопрос.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com