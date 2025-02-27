Стармер исправил Трампа относительно условий британской помощи Украине 27.02.2025, 23:19

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Кир Стармер

Ранее аналогичным образом поступил Макрон.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытался исправить президента США Дональда Трампа относительно условий британской помощи, предоставленной Украине.

Об этом сообщает CNN по итогам переговоров лидеров в Овальном кабинете, которые состоялись в четверг, 27 февраля.

Отвечая на вопрос о своей предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп сказал, что их отношения стали несколько «напряженными», потому что «США хотели иметь немного того, что имеют европейские страны».

«Вы знаете, они получают свои деньги обратно, давая деньги. Мы не получаем деньги обратно», — заявил Трамп о помощи Украине.

Однако Стармер быстро вмешался, чтобы исправить Трампа.

«Мы не получаем все свое. Я имею в виду, что довольно много из нашего было подарено. Это было подарено. Были некоторые займы, но в основном это были подарки», — сказал премьер-министр.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон попытался исправить Трампа относительно характера европейской поддержки Украины.

«Чтобы вы понимали, Европа предоставляет Украине деньги в виде займов. Они получают свои деньги обратно», — сказал Трамп, готовясь обосновать новое соглашение об украинских ископаемых как компенсацию за американскую помощь.

После этого Макрон взял Трампа за руку, чтобы перебить и исправить его.

«Нет, вообще-то мы заплатили. Мы покрыли 60% общих расходов. Это было, так же как в США: кредиты, гарантии, гранты. У нас есть 230 миллиардов долларов замороженных российских активов в Европе, но это не является обеспечением кредита, потому что они нам не принадлежат. Они просто заморожены», — подчеркнул французский президент.

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