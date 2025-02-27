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Китай угрожает Тайваню

  • 27.02.2025, 23:45
Китай угрожает Тайваню

Пекин возмутился, что у Тайваня есть свое Министерство обороны.

В Китае возмутились из-за того, что у Тайваня есть свое Министерство обороны. Об этом пишет агентство Anadolu в четверг, 27 февраля.

«Как так случилось, что в регионе Тайваня есть Министерство национальной обороны?», — заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь во время пресс-конференции.

Ранее в Тайване заявляли, что возле острова было обнаружено 45 китайских военных самолетов. 34 самолета пересекли срединную линию и вошли в центральную и юго-западную зону идентификации ПВО Тайбэя. Кроме этого, вокруг Тайваня было обнаружено 15 кораблей, сообщает Anadolu.

В Министерстве обороны Китая заявили, что «рано или поздно» КНР придет и заберет остров.

«Мы придем и заберем вас рано или поздно», — пригрозил представитель китайского оборонного ведомства Ву Цянь.

Как пишет агентство, это заявление прозвучало после сообщений о том, что продолжительность фазы боевых стрельб на военных учениях Хан Куан 41 в Тайбэе значительно увеличилась. Также в этом году было мобилизовано почти 3 тыс. резервных войск.

Ву Цянь утверждает, что Тайвань является «внутренним делом» несмотря на любое «внешнее вмешательство». Он также заявил, что Соединенные Штаты хотят «сдерживать» Китай с помощью Тайваня, «потакая рискованной и провокационной деятельности правящей власти по независимости Тайваня».

Несмотря на независимость Тайваня с 1949 года Китай считает остров своей «отколотой» провинцией.

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