Трамп: США будут пытаться вернуть Украине как можно больше территорий
- 27.02.2025, 23:54
Об этом президент США заявил на встрече с премьером Великобритании.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут пытаться вернуть Украине как можно больше территорий.
Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает Reuters.
Трамп прокомментировал стремление Украины вступить в НАТО по результатам мирного соглашения с РФ.
«Мы, конечно, постараемся вернуть Украине как можно больше земли, но вступления Украины в НАТО не произойдет», - заявил он.