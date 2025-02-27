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Трамп: США будут пытаться вернуть Украине как можно больше территорий

  • 27.02.2025, 23:54
Трамп: США будут пытаться вернуть Украине как можно больше территорий

Об этом президент США заявил на встрече с премьером Великобритании.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут пытаться вернуть Украине как можно больше территорий.

Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает Reuters.

Трамп прокомментировал стремление Украины вступить в НАТО по результатам мирного соглашения с РФ.

«Мы, конечно, постараемся вернуть Украине как можно больше земли, но вступления Украины в НАТО не произойдет», - заявил он.

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