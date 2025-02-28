Умер десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский
- 28.02.2025, 1:46
Он был участником знаменитого матча с Робертом Фишером.
Десятый чемпион мира Борис Спасский скончался в возрасте 88 лет, сообщил ТАСС президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.
Спасский родился в Ленинграде в 1937 году, научился играть в шахматы в пятилетнем возрасте, когда был с братом в эвакуации. В 1953-м дебютировал на международном турнире в Бухаресте, где выполнил норму международного мастера, в 1955-м первым из советских шахматистов победил на чемпионате мира среди юношей и в том же году выполнил гроссмейстерскую норму.
Спасский стал чемпионом мира в 1969 году, со второй попытки победив в титульном матче Тиграна Петросяна, а в 1972-м в Рейкьявике уступил шахматную корону американцу Роберту Фишеру.
В 1961 и 1973 годах Спасский выиграл чемпионат СССР, а в 1976-м уехал во Францию, женившись на сотруднице французского посольства Марине Щербачевой. В 1984 и 1986 годах возглавлял сборную этой страны на шахматных олимпиадах.
Спасский — заслуженный мастер спорта СССР, двукратный обладатель «шахматного Оскара» (1968, 1969) как лучший игрок года. Всего Спасский принимал участие более чем в 60 международных турнирах, победив или разделив первый приз в 19 из них.
Спасский был женат три раза, у него трое детей.