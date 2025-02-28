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Трамп о войне в Украине: Либо прекратится очень быстро, либо никогда

  • 28.02.2025, 3:06
Трамп о войне в Украине: Либо прекратится очень быстро, либо никогда
Дональд Трамп и Кир Стармер (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США считает, что на данный момент есть прогресс в вопросе завершения войны.

У Соединенных Штатов Америки есть хороший прогресс в вопросе завершения войны России против Украины. Это произойдет либо очень быстро, либо никогда.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером.

Трамп напомнил, что он проводил телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«И наша команда говорила с генсеком НАТО, чтобы прекратить эту войну. Я думаю, у нас хороший прогресс, мы движемся в правильном направлении. Я думаю, либо это произойдет очень быстро, либо это не произойдет никогда», - отметил американский президент.

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