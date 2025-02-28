Министр финансов США: Соглашение по полезным ископаемым готово к подписанию
- 28.02.2025, 8:06
Украинское правительство его одобрило.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США готово. Формулировки уже зафиксированы, осталось лишь подписать документ.
Об этом сообщил корреспондент Fox Business Эдвард Лоуренс в соцсети Х.
По словам американского министра, подписание соглашения должно состояться сегодня, 28 февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся в Вашингтоне. Также он подчеркнул это соглашение.
«Оно (соглашение - ред.) завершено, оно на бумаге, и украинское правительство его одобрило. Завтра (28 февраля - ред.) ожидается подписание глав государств. Это соглашение по полезным ископаемым, нефти, газу и инфраструктурным активам. Это действительно взаимовыгодное соглашение, потому что оно сближает украинский народ и американское бизнес-сообщество», - цитирует «Суспільне» слова Бессента в комментарии Fox Business.
Кроме того, глава Минфина США отметил, что это соглашение демонстрирует гражданам Соединенных Штатов преимущества для Вашингтона, а также «устраняет возможность любой коррупции с использованием лучших американских практик».