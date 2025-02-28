закрыть
28 февраля 2025, пятница, 8:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Министр финансов США: Соглашение по полезным ископаемым готово к подписанию

  • 28.02.2025, 8:06
Министр финансов США: Соглашение по полезным ископаемым готово к подписанию
Скотт Бессент

Украинское правительство его одобрило.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США готово. Формулировки уже зафиксированы, осталось лишь подписать документ.

Об этом сообщил корреспондент Fox Business Эдвард Лоуренс в соцсети Х.

По словам американского министра, подписание соглашения должно состояться сегодня, 28 февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся в Вашингтоне. Также он подчеркнул это соглашение.

«Оно (соглашение - ред.) завершено, оно на бумаге, и украинское правительство его одобрило. Завтра (28 февраля - ред.) ожидается подписание глав государств. Это соглашение по полезным ископаемым, нефти, газу и инфраструктурным активам. Это действительно взаимовыгодное соглашение, потому что оно сближает украинский народ и американское бизнес-сообщество», - цитирует «Суспільне» слова Бессента в комментарии Fox Business.

Кроме того, глава Минфина США отметил, что это соглашение демонстрирует гражданам Соединенных Штатов преимущества для Вашингтона, а также «устраняет возможность любой коррупции с использованием лучших американских практик».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина
Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип