Трамп назвал время начала встречи с Зеленским и сказал, что уважает его
- 28.02.2025, 8:15
Украинцы сражались очень смело.
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский уже сегодня, 28 февраля, проведут встречу в Вашингтоне. Американский лидер рассказал, во сколько это произойдет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером.
«Завтра в 11:00 у нас будет очень серьезная хорошая встреча, надеюсь на это. Мне кажется, нам многое удастся», - заявил Трамп.
Также он выразил уважение к своему украинскому коллеге и отметил смелость украинцев.
«Я уважаю президента Зеленского, украинцы сражались очень смело. Мы предоставили огромное количество снаряжения, надеюсь, что оно было полезным», - добавил президент США.