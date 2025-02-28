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Трамп назвал время начала встречи с Зеленским и сказал, что уважает его

  • 28.02.2025, 8:15
Трамп назвал время начала встречи с Зеленским и сказал, что уважает его
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Украинцы сражались очень смело.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский уже сегодня, 28 февраля, проведут встречу в Вашингтоне. Американский лидер рассказал, во сколько это произойдет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером.

«Завтра в 11:00 у нас будет очень серьезная хорошая встреча, надеюсь на это. Мне кажется, нам многое удастся», - заявил Трамп.

Также он выразил уважение к своему украинскому коллеге и отметил смелость украинцев.

«Я уважаю президента Зеленского, украинцы сражались очень смело. Мы предоставили огромное количество снаряжения, надеюсь, что оно было полезным», - добавил президент США.

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