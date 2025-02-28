Британия готова отправить сухопутные войска и авиацию в Украину

Британия готова отправить сухопутные войска и авиацию в Украину6
- 28.02.2025, 8:20
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Кир Стармер заявил, что это единственный путь к миру.
Британия готова отправить своих военнослужащих в Украину в роли миротворцев. Это единственный путь к миру в стране.
Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер.
«Вскоре будет 80-я годовщина победы над нацизмом в Европе, и Америка и Соединенное Королевство стояли бок о бок для достижения мира. И сейчас мы стоим, чтобы остановить войну в Украине», - подчеркнул премьер.
Он поблагодарил Соединенные Штаты за их подход для того, чтобы остановить войну и подчеркнул, что это будет должно быть соглашение, которое будет хорошо принято в Украине и во всем мире.
«США могут дать самолеты и оружие для того, чтобы поддержать это соглашение. Только таким образом мир будет продолжаться. Мы не дадим Путину возможности возобновить эту войну. Европейские лидеры поддерживают нас в этом», - отметил Стармер.
В то же время британский премьер отметил, что его страна готова сделать все, «включая использование наших военнослужащих в качестве миротворцев, потому что это единственный путь мира».
«Я тесно сотрудничаю с европейскими лидерами и я четко заявляю, что Великобритания готова отправить сухопутные войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение вместе с нашими союзниками, потому что это единственный способ, чтобы мир продлился», - добавил он.